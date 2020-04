Proprietário de frigorífico é encontrado morto dentro de casa

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Um homem, identificado como Tião, foi encontrado morto no interior da residência dele, em Deodápolisnessa quarta-feira (8).

Segundo informações repassadas ao site Dourados News, Tião já foi proprietário de um restaurante de comida caseira em Glória de Dourados, também foi proprietário de granja aviária e pecuarista na. Atualmente era dono de um frigorífico em Deodápolis.

O empresário era pai do popular Maninho, que foi Secretário do ex-prefeito de Glória de Dourados, Arceno. A polícia investiga as causas da morte.

A Polícia Militar esteve no local, juntamente com a Perícia Técnica, e o corpo seria encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados.

