Quarto é destruido por fogo após curto-circuito na caixa das placas solares em Corumbá

Uma casa pegou fogo durante a tarde de sexta-feira (23) na região central de Corumbá. O cômodo ficou completamente destruído.
Conforme as informações repassadas pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros da cidade, as equipes foram acionadas por volta das 16h. Ao chegar no local, encontraram o quarto do piso superior em chamas e com muita fumaça.
Para combater o incêndio, os militares utilizaram 400 litros de água. Eles ainda realizaram rescaldo na área atingida, retirando alguns materiais queimados devido a alta temperatura.
A possível causa do fogo seria um curto-circuito na caixa de distribuição de energia, das placas solares do imóvel.
