Rapaz é detido durante operação contra o tráfico em Cassilândia

Um rapaz de 20 anos, não identificado até o momento, foi detido com uma pequena quantidade de maconha no Bairro Campinho, no município de Cassilândia, durante as operações "Boas Festas" e "Força Total 10" na tarde desta sexta-feira (20).

A ação ocorreu após denúncias de tráfico de drogas na região envolvendo um indivíduo conhecido como “sucuri”.

Para realizar as ações, os policiais intensificaram as rondas nas proximidades de uma residência na Rua do Campinho, que foi apontada como ponto de venda de drogas, e flagraram o jovem saindo do imóvel.

O rapaz, no entanto, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugiu dos policiais, mas acabou abordado pela polícia. Durante revista, os agentes encontraram um cigarro e uma trouxinha de maconha, totalizando 2 gramas.

Os policiais voltaram até o imóvel que o rapaz havia saído, mas se depararam com o portão e portas trancados.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia, junto do material apreendido. As denúncias de tráfico de drogas relacionadas ao local e ao indivíduo ainda serão investigadas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também