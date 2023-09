Rapaz é esfaqueado sem mais nem menos por desconhecido na Nhanhá

Rapaz, de 30 anos, foi encaminhado para a Santa Casa no final da noite deste sábado (16), após ser esfaqueado no tórax por um desconhecido 'sem mais, nem menos' na região do Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Testemunhas apontaram que vítima e suspeito estavam bastante alcoolizados, mas não souberam identificar se havia tido alguma discussão ou confusão anterior aos fatos.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada, assim como o Corpo de Bombeiros e uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Apesar dos ferimentos, a vítima não corre risco de morte.

O homem foi encaminhado para a unidade hospitalar, onde ficará sob cuidados médicos.

A polícia realizou algumas diligências na tentativa de encontrar o suspeito, pois testemunhas disseram que o esfaqueador morava perto da vítima, no entanto, não conseguiram localizá-lo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

