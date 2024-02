Rapaz é preso transportando 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados na MS-164

A Polícia Militar Rodoviária prendeu, na manhã desta quinta-feira (8), um jovem de 20 anos que transportava 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados, de origem do Paraguai, na MS-164, em Ponta Porã.

Durante fiscalização na rodovia, os policiais deram ordem de parada ao condutor de um veículo Fiat Siena, que não obedeceu e fugiu do local, dando início a uma perseguição.

Ao alcançarem o veículo, os militares constataram que o condutor transportava 2 mil pacotes de cigarros de diversas marcas, todos contrabandeados do Paraguai. Também foi encontrado um rádio de comunicação clandestina oculto no painel do veículo, provavelmente utilizado para compartilhando de informações sobre fiscalização policial nas rodovias.

Aos policiais, o jovem confirmou que carregou o veículo com os cigarros no Paraguai, e que receberia R$ 700 pelo transporte da carga até Campo Grande. A polícia estima que o prejuízo ao crime foi de R$ 142 mil.

O motorista foi preso e o veículo, junto das mercadorias, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.

