Rapaz leva facada em festa e morre no posto Aero Rancho

Everton de Oliveira, de 29 anos, morreu na noite deste domingo (22), depois de levar uma facada. O rapaz foi socorrido, mas não resistiu.

Segundo informações, Everton estaria em uma festa na região do Caiobá, quando aconteceu uma briga, ele acabou sendo atingido no abdômen, outras pessoas ficaram feridas, ele foi levado para o posto de saúde do Aero Rancho, mas não resistiu ao ferimento, e veio a óbito no local.

O que teria motivado a facada, não foi informado para a reportagem.

Familiares e amigos, lamentam a morte do rapaz nas redes sociais.

O caso deve ser registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

