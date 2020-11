Rapaz reage a roubo de carro e morre esfaqueado em Campo Grande

Jedson Oliveira Brandão, de 21 anos, morreu na noite desta quarta-feira (4) ao reagir a um assalto, no Jardim Monumento, em Campo Grande. Ele foi esfaqueado em frente a sua casa no pescoço, após entrar em luta corporal com o bandido.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime teria acontecido por volta das 22 horas desta quarta, quando a vítima teria saído para guardar o veículo, que estava em frente a residência. Quando Jedson se aproximou do carro, o criminoso apareceu. Os dois começaram a brigar e a vítima acabou sendo esfaqueada no pescoço.

Jedson teve um corte de aproximadamente cinco centímetros e correu para a varanda da sua casa, onde sentou em uma cadeira e acabou morrendo.

Seugundo a polícia, o criminoso pode ter se ferido, pois gotas de sangue, foram encontradas pela perícia. Uma testemunha disse que ouviu gritos, quando viu um homem correndo e montando emuma motocicleta parecida como um Honda CB 300, de cor escura, que estava sendo pilotada pelo seu comparça. Autor fugiu do local.

Câmeras de segurança de uma empresa próxima a casapodem ter gravado o homicídio. Não há informações sobre características físicas dos bandidos.

Deixe seu Comentário

Leia Também