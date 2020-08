Rapaz tenta fugir, capota veículo e acaba preso com 170 Kg maconha

Um rapaz de 22 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 170,8 Kg de maconha, na noite desta segunda-feira (17), em Coxim, que fica a 253 km de Campo Grande. Ele ainda tentou fugir mas acabou capotando o veículo.

De acordo com a PRF, a equipe realizava ronda no da BR-359, quando deu ordem de parada a um Fiat/Uno Mille Fire, com placas de Dourados. O condutor não obedeceu a ordem e iniciou uma fuga.

Durante a tentativa de fuga, o suspeito perdeu o controle da direção do carro, atravessou uma cerca de arame e capotou. Ele tentou fugir a pé, porém foi preso.

Foram localizados, no interior do veículo, 170,8 Kg de maconha divididos em seis malas. O envolvido, disse que ter pego o automóvel com a droga em Dourados, e era para ser entregue em Goiânia, estado de Goias, ele informou ainda que receberia dez mil reais pelo transporte.

Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Coxim, junto com o veículo e a droga.

