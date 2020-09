Recém-nacido é encontrado morto e nu dentro de saco plástico

Sarah Chaves, com informações do CM7

Os moradores da cidade de Boa Vista, em Roraima encontraram o corpo de um recém-nascidos dentro de uma sacola plástica, abandonado na região da mata.

O corpo da criança foi abandonado em um terreno baldio e o bebê estava completamente nu. ele foi encontrado no domingo (27).

De acordo com informações do site CM7, a Polícia Militar alegou que durante a madrugada duas mulheres ainda não identificadas foram vistas com a sacola onde a criança foi colocada e em seguida jogando o plástico no local.

Após o acionamento da polícia, o Instituto Médico Legal também foi solicitado e o corpo foi removido da área. A polícia civil por meio da Delegacia Geral de Homicídios também esteve na cena dando início ao processo de investigação do caso e deve explicar as circunstâncias do abandono do menor.

