Repórter é detido após usar drone em Brumadinho

Usando um drone, um repórter freelancer foi detido na manhã desta segunda-feira (4) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Brumadinho. O homem que teve somente as iniciais do nome divulgada “F.K.S.E”, tem 36 anos e estava tentando realizar imagens da área atingida pelos rejeitos de minérios, ele não tinha nenhum tipo de autorização.

Durante o trabalho das aeronaves de resgate, o drone foi detectado no espaço aéreo restrito, o seu operador foi detido em flagrante pelos agentes da PRF que estavam trabalhando em helicóptero próximo ao local. Ao perceber a aproximação da aeronave da PRF, o homem tentou sair do local, mas foi detido de posse do drone.

O repórter informou aos agentes PRF que veio do Rio de Janeiro para fazer imagens aéreas do local atingido. Ele poderá responder por atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, além de levar perigo para a vida ou saúde de outrem.

Devido a seu tamanho pequeno, um drone é de difícil visualização por demais aeronaves. Seu uso irregular pode levar a danos em aeronaves e em seus tripulantes.

O drone foi apreendido e encaminhado juntamente com o fotógrafo para a Polícia Civil de Brumadinho.

