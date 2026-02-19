Rodovias estaduais de MS registram queda de 38% nos sinistros durante o Carnaval

O Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul divulgou o balanço da Operação Carnaval 2026, realizada entre os dias 13 e 18 de fevereiro, nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.

Em comparação com o mesmo período da Operação Carnaval 2025, foi registrada redução de 38,46% no total de acidentes, que passaram de 13 para 8 ocorrências. Também houve queda de 37,5% no número de pessoas envolvidas, de 24 para 15.

Segundo os dados oficiais, os acidentes com vítimas lesionadas tiveram redução de 33,33%, enquanto o total de pessoas feridas caiu 36,36%. Já os acidentes com envolvidos ilesos diminuíram 50%, e o número de pessoas sem ferimentos caiu 63,64%.

O número de acidentes com vítima fatal permaneceu em uma ocorrência, mantendo o mesmo índice do ano anterior.

O levantamento aponta resultado positivo das ações preventivas e fiscalizatórias desenvolvidas pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) durante o período carnavalesco.

De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário, a operação foi realizada em todas as regiões do Estado, com reforço do policiamento ostensivo e preventivo, especialmente nas rotas de maior fluxo turístico, como Bonito, Ponta Porã, Paranaíba, além das regiões de Piraputanga e Rio Verde. Nessas localidades, houve incremento operacional com viaturas extras e ampliação das fiscalizações, em razão do aumento do fluxo de veículos.

Durante a operação, foram vistoriados 3.858 veículos e abordadas 5.307 pessoas. Ao todo, foram lavrados 757 Autos de Infração de Trânsito (AITs) e um veículo foi removido ao pátio do Detran.

As autuações se concentraram, principalmente, em ultrapassagens em local proibido, condução sem habilitação, irregularidades na documentação do veículo, ausência ou uso inadequado do cinto de segurança, falhas no sistema de iluminação e sinalização, além de sete casos de recusa ao teste do etilômetro, infração considerada gravíssima.

No período, foram registrados oito sinistros de trânsito, sendo um com vítima fatal (um óbito), seis com vítimas lesionadas (sete feridos) e um com envolvidos ilesos (quatro pessoas).

Área criminal

No combate à criminalidade, a polícia apreendeu 1,578 kg de maconha e 0,021 kg de cocaína, totalizando 1,599 kg de drogas.

Também foram registrados um veículo recuperado com registro de furto ou roubo, dois veículos apreendidos por envolvimento em ilícitos, quatro pessoas encaminhadas à Delegacia de Polícia, além de um menor.

Ainda conforme o balanço, foram registradas duas ocorrências de contrabando/descaminho na esfera administrativa, com a apreensão de 2.500 maços de cigarros, 23 pneus, além de uma ocorrência de alcoolemia.

Segundo a polícia, a Operação Carnaval 2026 teve como prioridade a preservação da vida, a redução de sinistros e o enfrentamento às infrações que mais impactam a segurança viária, reafirmando o papel institucional do BPMRv na proteção dos usuários das rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.

