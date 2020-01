Autores de sequestro no Aero Rancho são presos pelo Choque

Saiba Mais Justiça Conheça os bandidos mais procurados do país

Dois autores de um roubo seguido por sequestro no Aero Rancho foram presos pelo Batalhão do Coque da Polícia Militar na quinta-feira (30). Outros dois autores que não foram presos, também estavam envolvidos no crime.

De acordo com a ocorrência a polícia foi acionada através do 190 para verificar um roubo onde as vítimas estariam amarradas na casa que foi invadida por quatro homens armados, renderam os moradores e roubaram um carro e uma moto.

Durante o patrulhamento no intuito de localizar os veículos e prender os autores, os militares receberam denúncia anônima relatando que em uma residência no bairro Los Angeles, residencial terra morena, havia uma moto de porte grande escondida. A polícia foi até o local fazer uma varredura onde de fato encontrou motocicleta estacionada no fundo da casa do residencial, junto com outras duas pessoas que tiveram os nomes preservados.

O homem que estava na casa em posse da motocicleta roubada relatou que ele não sabia a procedência do veículo e que sua mulher que teria levado até o local. A esposa foi encontrada e relatou que alguém da prisão a teria contatado e oferecido dinheiro para guardar a moto roubada, segundo ela, o detento falou que estaria mandando duas pessoas pegar a motocicleta do local.



Alguns minutos depois, chegou ao local, dois indivíduos confessando que fariam a receptação da motocicleta e que iriam deixar na região do bairro Jardim Tijuca. Após checagem do nome do indivíduo no sistema, constou um mandado de prisão em aberto.

O carro roubado da família também foi encontrado abandonado no bairro Los Angeles, a polícia chegou até o local através de denúncia, e os autores e os veículos foram conduzidos à Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv) para que sejam tomadas as devidas providências legais.

