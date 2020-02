Sem aceitar o fim da relação, homem mata ex na frente dos filhos

Jônathas Padilha, com informações do G1

Shellyda Santos Duarte, 31 anos, foi morta pelo ex-marido, Márcio Ordones da Silva, 41 anos, a tiros enquanto saia de casa com os filhos. O caso aconteceu no município de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

A mulher estava saindo de casa com a mãe e os filhos quando o ex-marido chegou até a casa e desferiu os tiros, que atingiram o tórax e abdômen de Shellyda.

Após executar a ex, Márcio disse para a sogra que “iria atrás” de outra pessoa que estava se relacionando com ela e fugiu.

A filha mais velha do casal foi até a vizinha para pedir ajuda. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos graves ferimentos.

O paradeiro do assassino ainda é desconhecido.

