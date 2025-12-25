Menu
Polícia

Sem aceitar o término, mulher tenta matar ex a facadas na Véspera de Natal no Nova Lima

Durante a ação, ela acabou caindo ao ser contida e ficou com vários ferimentos pelo corpo, precisando ser socorrida

25 dezembro 2025 - 13h11Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Uma confusão registrada na madrugada desta quinta-feira (25) terminou com uma mulher ferida no bairro Nova Lima, em Campo Grande. A vítima, de 37 anos, foi socorrida e levada para Santa Casa.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia de uma briga em uma residência localizada na rua Jaime Cerveira. No local, os policiais encontraram a mulher, de 37 anos, com ferimentos aparentes e sangramento.

À polícia, o ex-marido da vítima, de 43 anos, afirmou que a ex-companheira não aceita o término do relacionamento e que costuma ir até sua residência, tentando entrar à força, além de fazer ameaças e causar perturbação do sossego, situação já teria gerado reclamações de vizinhos.

Ainda conforme o relato, na noite de Natal, assim como em outros dias, a mulher teria ido até o imóvel do ex-marido portando uma faca, enquanto ele comemorava a data com amigos. Ao perceber que a ex-companheira teria sacado a arma branca, o homem correu para dentro da casa e tentou fechar o portão para se proteger.

Durante a confusão, amigos dele interviram para tentar retirar a faca das mãos da mulher. Em meio à situação, ela acabou caindo e sofreu os ferimentos. O homem disse não saber informar se a queda ocorreu por um tropeço ou se ela foi empurrada por alguém que estava no local.

A vítima apresentava escoriações na testa, inchaço no olho esquerdo e sangramento em um dos dedos da mão, o que motivou o acionamento do Corpo de Bombeiros. A mulher foi socorrida e levada para a Santa Casa.

O ex-marido e um amigo que presenciou os fatos foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado pela polícia como lesão corporal culposa, perseguição, vias de fato, ameaça e perturbação do sossego.

