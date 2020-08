Sem identificação, homem é encontrado morto e vizinhos indicam assassino

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto por populares na Avenida Ana Batista Caminha, no Jardim Itamaracá, na saída para São Paulo, em Campo Grande. O crime aconteceu na noite de ontem (9), e os vizinhos falaram para a polícia quem teria sido o autor do crime, a polícia faz buscas para encontrá-lo.

De acordo com o boletim de ocorrencia, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas chegando ao local, a vítima já estava sem vida.

A pólicia verificou que a vítima estava sem documento, ele é de cor parda, tem uma tatuagem no braço esquerdo, a barba por fazer, aparenta idade entre 33 a 35 anos. Não há informação sobre a motivação para o crime. Autor seria um homem de 31 anos e mora na região.

No local os policiais ainda encontraram um aparelho celular com a vítima. O Corpo foi levado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Cepol.

