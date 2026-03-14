Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 14 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
PolÃ­cia

Servidora morre ao bater moto em guard rail na BR-267, em Porto Murtinho

InvestigaÃ§Ã£o deve apontar causas que levaram LucÃ©lia Rolon a perder o controle do veÃ­culo

14 marÃ§o 2026 - 08h31Vinicius Costa    atualizado em 14/03/2026 Ã s 09h04
Lucélia era servidora da pasta de esportes no municípioLucÃ©lia era servidora da pasta de esportes no municÃ­pio   (Redes Sociais)

A servidora municipal Lucélia Rolon, de 36 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na tarde de sexta-feira, dia 13, na BR-267, em Porto Murtinho.

Ela estaria pilotando uma motocicleta, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e colidiu contra o guard rail da pista. Com o impacto, ela foi arremessada para área de vegetação e não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site Jardim MS News, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para tentar socorrer a servidora, no entanto, não houve sucesso. O óbito foi declarado ainda no local.

Ainda conforme o site, Lucélia trabalhava na Secretaria de Esporte de Porto Murtinho. Ela residia na região do Bocaiuval e fazia o trajeto com frequência até o trabalho.

A Polícia Militar esteve no local e precisou interditar a rodovia para garantir a segurança durante os trabalhos da perícia. Também participaram da ocorrência equipes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Homem Ã© encontro morto em terreno baldio dias apÃ³s cair de Ã¡rvore em Campo Grande
Homem é preso após comprar ventilador furtado de creche em troca de crack
PolÃ­cia
Homem Ã© preso apÃ³s comprar ventilador furtado de creche em troca de crack
Horas após sair da prisão, homem é preso ao andar armado em Campo Grande
PolÃ­cia
Horas apÃ³s sair da prisÃ£o, homem Ã© preso ao andar armado em Campo Grande
Jovem bate no pai durante briga por wi-fi no Lageado
PolÃ­cia
Jovem bate no pai durante briga por wi-fi no Lageado
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
Suspeito de matar homem por dÃ­vida de aluguel no PR Ã© preso em Ã´nibus na BR-163 em Campo Grande
O caso começou com uma briga
PolÃ­cia
Briga em conveniÃªncia termina com jovem esfaqueado em CorumbÃ¡
'Branquinho' foi assassinado em Ivinhema
Interior
Homem Ã© condenado a 19 anos por matar seguranÃ§a durante festa em Ivinhema
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Mulher e crianÃ§a ficam feridas durante acidente em CorumbÃ¡
Caso foi registrado na delegacia de Três Lagoas
PolÃ­cia
Idosa sofre acidente e morre dias depois em TrÃªs Lagoas
Suspeito de roubo é localizado e preso após intensa operação do Choque em MS
PolÃ­cia
Suspeito de roubo Ã© localizado e preso apÃ³s intensa operaÃ§Ã£o do Choque em MS

Mais Lidas

Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
JustiÃ§a
Assassinato brutal de mulher no Los Angeles: rÃ©us sÃ£o absolvidos e crime fica impune
Crime aconteceu no Portal da Lagoa, em Campo Grande
PolÃ­cia
Jovem Ã© assassinado a tiros na frente de casa em bairro de Campo Grande
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena soldado da PMMS por vÃ­deo em rede social com piada gravada em oficina
Mais Social é um programa para famílias em situação de vulnerabilidade
PolÃ­cia
Governo de MS investiga fraude no programa Mais Social e exonera servidora