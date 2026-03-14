Servidora morre ao bater moto em guard rail na BR-267, em Porto Murtinho

A servidora municipal Lucélia Rolon, de 36 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na tarde de sexta-feira, dia 13, na BR-267, em Porto Murtinho.

Ela estaria pilotando uma motocicleta, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e colidiu contra o guard rail da pista. Com o impacto, ela foi arremessada para área de vegetação e não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site Jardim MS News, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para tentar socorrer a servidora, no entanto, não houve sucesso. O óbito foi declarado ainda no local.

Ainda conforme o site, Lucélia trabalhava na Secretaria de Esporte de Porto Murtinho. Ela residia na região do Bocaiuval e fazia o trajeto com frequência até o trabalho.

A Polícia Militar esteve no local e precisou interditar a rodovia para garantir a segurança durante os trabalhos da perícia. Também participaram da ocorrência equipes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal.

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