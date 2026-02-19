Menu
Sites falsos do Detran-MS continuam enganando cidadãos; veja como se proteger

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública dá dicas e reafirma que o site oficial termina em gov.br

19 fevereiro 2026 - 14h11Vinícius Santos
Foto: Robson DantasFoto: Robson Dantas  

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) divulgou um alerta sobre golpes envolvendo sites falsos que imitam o portal oficial do Detran-MS. O órgão reforça que o site oficial termina em gov.br e que pagamentos só devem ser feitos diretamente ao Detran-MS.

Segundo a SEJUSP, criminosos continuam criando páginas falsas copiando a identidade visual do órgão para induzir o cidadão ao pagamento de guias indevidas. A equipe de Tecnologia da Informação do Detran-MS mantém monitoramento constante e, apenas no mês de janeiro, duas páginas clonadas foram tiradas do ar. Apesar disso, a atenção do cidadão é considerada a principal barreira contra esse tipo de crime.

O primeiro ponto de verificação é o endereço eletrônico. Todo site oficial do governo termina em gov.br. No caso do Detran-MS, o endereço correto é www.meudetran.ms.gov.br. Qualquer variação fora desse padrão deve ser considerada suspeita.

Outro detalhe importante é que o portal oficial não permite consultas livres. Para acessar débitos, emitir guias ou visualizar informações da CNH ou do veículo, é obrigatório fazer login pelo Gov.br ou informar CPF e senha cadastrada. Sites que liberam boletos ou apresentam valores sem exigir autenticação devem ser evitados.

Também é fundamental observar o nome do destinatário no momento do pagamento. As guias legítimas sempre têm como recebedor Detran MS. Caso apareça outro nome, a orientação é interromper a operação.

A cautela é necessária inclusive ao pesquisar no Google, já que sites fraudulentos podem pagar para aparecer entre os primeiros resultados, passando uma falsa sensação de credibilidade. Estar no topo da busca não significa que o endereço é oficial.

Para o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Lui, “hoje, a forma mais segura de acessar os serviços é pelo aplicativo Meu Detran MS. Ele elimina o risco de cair em páginas falsas e oferece um ambiente protegido para consultas e pagamentos.”

Outro canal confiável é a Glória, assistente virtual do Detran-MS pelo WhatsApp, que utiliza inteligência artificial e oferece atendimento humanizado. Pelo número (67) 3368-0500, o cidadão pode consultar guias, verificar se um boleto é verdadeiro e confirmar valores antes de efetuar o pagamento.

