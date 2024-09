Sob efeito de drogas, caminhoneiro é preso com carga de skunk na BR-267

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um caminhoneiro, suspeito de dirigir sob efeito de substâncias psicoativa, e apreendeu 77,7 Kg de skunk na manhã de sexta-feira (27), em trecho da BR-267 em Bataguassu.

A ação ocorreu durante fiscalização da PRF na rodovia, após usuários denunciarem que um motorista estaria realizando manobras perigosas na pista.

Os agentes conseguiram localizar e abordar o motorista, que estava visivelmente nervoso e aparentava estar sob o efeito de drogas. Aos policiais, o caminhoneiro confessou que consumiu cocaína e rebite – droga estimulante comumente utilizada por motoristas para prolongar o tempo em frente ao volante.

Durante revista no veículo, os policias também encontraram 77,7 Kg de skunk na cabine do caminhão.

O caminhoneiro foi preso em flagrante e a ocorrência encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Bataguassu.

