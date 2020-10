Sobrinho agride idoso com madeirada no Aero Rancho

Um homem de 36 anos agrediu seu tio, um idoso de 71 anos, na manhã desta terça-feira (14), no bairro Aero Rancho – Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para prestar apoio ao atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). No local, foi encontrado o idoso sentado na cadeira com um corte em sua cabeça. A vítima é surda e muda. Um familiar relatou a equipe policial que o idoso foi agredido pelo sobrinho, que estava dentro da residência.

À polícia, o sobrinho confessou que agrediu o idoso com em pedaço de madeira na região da cabeça. O motivo: a vítima teria demorado em abrir o portão. O autor ainda relatou que, só agrediu o tio porque foi agredido antes. O objeto usado na agressão não foi encontrado.

O idoso precisou ser encaminhado para a Santa Casa da capital. No hospital, através de gestos de comunicação universal, a vítima manifestou desejo de representar contra o sobrinho. O idoso apresentou lesões leves, mas permaneceu no hospital em observação.

O autor foi levado para a delegacia.

