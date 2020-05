Sogro e genro saem para pescar e desaparecem em rio no Pantanal

Priscilla Porangaba, com informações do Diário Corumbaense

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil de Corumbá realizam busca por dois homens de 30 e 53 anos, genro e sogro, que estão desaparecidos na região do Paraguai Mirim, no Pantanal, distante cerca de 40 minutos de barco da orla portuária.

Segundo informações do Diário Corumbaense, eles saíram para pescar na madrugada dessa sexta-feira (22), por volta das 04h e não retornaram, nem fizeram contato com familiares.

Ainda de acordo com o site, com a chuva e ventania do começo da tarde de ontem, os parentes acionaram a Polícia Civil e os Bombeiros, que estão no local atendendo a ocorrência.

Até a publicação desta reportagem, nenhum dos dois tinham sido localizados.

