Superliga: Guanandizão terá duelo entre Vedacit Guarulhos e Vôlei Renata

O Ginásio Guanandizão recebe no sábado (7/12), a partida entre Vedacit Vôlei Guarulhos e Vôlei Renata pela Superliga Masculina de Vôlei, proporcionando um jogo de alto nível aos amantes do esporte em Campo Grande. O portão vai ser aberto às 16h, com início do duelo às 20h.



A partida, organizada pela Grafox Eventos, e Fabiano Rodrigues, promotor do evento, destaca o significado deste confronto para a cidade. “O Campo Grande terá a oportunidade de sediar um jogo de altíssimo nível, e esperamos que o público compareça em peso para apoiar o esporte e ver de perto grandes atletas em ação”, declarou.



As duas equipes são conhecidas por várias conquistas, o Vedacit Vôlei Guarulhos, vem de uma ascensão meteórica desde a Superliga B em 2020. Hoje, é uma das equipes em crescimento constante na elite do voleibol brasileiro.

O Vôlei Renata tem o tricampeonato paulista e o vice-campeonato da Superliga, além de ter sido finalista em 2023 da Superliga.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis em diferentes setores e lotes promocionais, com opções para cadeiras e arquibancadas com valores que variam de R$ 40 a R$ 120 e uma experiência VIP exclusiva, chamada Pé na Quadra no valor de R$ 300.



Pontos de Venda:

Planeta Esporte, Rua 7 de Setembro – Telefone: (67) 3325-6220

Planeta Esporte, Shopping Norte e Sul – Telefone: (67) 3342-1260

Planeta Esporte, Shopping Campo Grande – Telefone: (67) 3326-4364

Planeta Esporte, Rua Maracaju, 140 – Telefone: (67) 3326-4364

Serviço

Evento: Superliga Masculina de Vôlei - Vedacit Vôlei Guarulhos x Vôlei Renata

Data: 7 de dezembro de 2024

Local: Ginásio Guanandizão, Av. Pres. Ernesto Geisel - Campo Grande (MS)

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também