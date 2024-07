Suspeita de estupro: Mãe "está colaborativa" com a polícia, diz conselheira tutelar

A conselheira tutelar Loisa Higa, profissional responsável por acompanhar o caso da bebê, de apenas 1 ano e 8 meses, que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino na tarde desta quarta-feira (3) com sinais de estupro, informou que a mãe da criança “está colaborativa” com a polícia.

Informações iniciais apontavam que a criança tinha dois anos, mas o Conselho Tutelar confirmou que a bebê tem apenas 1 ano e 8 meses de idade.

Segundo a conselheira, a criança estava apresentando dor e febre e foi encaminhada para o UPA, onde, durante exame médico, foi levantada a suspeita de estupro, o que resultou no acionamento do Conselho Tutelar, que fez o acompanhamento da mãe, de 27 anos, e da menina até a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA).

Ainda segundo Loisa, os vizinhos confrontaram a mãe após a bebê passar a noite em claro chorando, o que trouxe preocupação, e com um quadro de febre, a mãe da menina resolveu levar a criança até a UPA, onde foi identificada uma possível violação.

A família já é acompanhada pelo Conselho Tutelar, mas não se tem mais informações sobre o motivo dos acompanhamentos anteriores.

Após a suspeita, ela foi levada junto da criança, no carro do conselho tutelar, até a DEPCA. Aos policiais, ela contou que não tem uma suspeita de quem possa ter abusado da criança, colaborando com a investigação.

A Polícia Militar também foi acionada, e conforme o Sargento Gilmar Antônio de Souza, a criança passa por exames de corpo de delito no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), que devem determinar se ela realmente foi vítima de estupro, já que não existe comprovação até o momento.

