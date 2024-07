Criança de dois anos dá entrada em UPA com sinais de estupro na Capital

Uma criança, de 2 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino na tarde desta quarta-feira (3) com sinais de estupro. O caso aconteceu no Bairro Jardim Columbia, em Campo Grande.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, vizinhos desconfiavam de 'algo errado' por sempre ouvirem o bebê chorar. Hoje a mãe teria deixado a criança para buscar o outro filho na escola, quando os vizinhos notaram ferimentos na perna do bebê e também no orifício anal. Além disso, contaram que a vítima tinha resistência ao toque adulto.

Segundo informações policiais obtidas pela reportagem, quando a mãe retornou para buscar a criança, os vizinhos a confrontaram e, com certa dificuldade, a convenceram de levar a criança até a UPA Coronel Antonino, onde médico constatou sinais de estupro e acionou a polícia.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) confirmou ao JD1 a informação e disse que agora a criança será encaminhada ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para realização de exames.

A mãe foi levada para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA), onde está prestando depoimento sobre o ocorrido. Vizinhos teriam relatado ainda que existe muito “entra e sai de homens” na residência.

