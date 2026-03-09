Suspeito abandona carro com R$ 620 mil em defensivos agrícolas na MS-384

Carga de 600 quilos de defensivos agrícolas de origem estrangeira foi apreendida por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na noite de domingo (8), próximo ao trevo de Antônio João, em Ponta Porã. O material estava em um veículo GM Celta.

Segundo a polícia, a equipe realizava patrulhamento quando avistou o carro. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor abandonou o automóvel às margens da rodovia e fugiu a pé para uma área de vegetação densa, não sendo localizado apesar das buscas.

Durante a vistoria, os militares encontraram diversos volumes de defensivos agrícolas de procedência estrangeira dentro do veículo.

O veículo e a carga foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã, com um prejuízo estimado de R$ 620 mil ao crime organizado.

