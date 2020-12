Suspeito de matar a namorada a facadas é preso no interior de MS  

Brenda Assis, com informações da assessoria

Foi preso na tarde desta quarta-feira (02), em Anaurilândia, Oberdan Felipe, 29. Ele é o principal suspeito de matar a namorada Vanira Ferreira Rodrigues, 40, em Ubatuba.

Uma equipe da polícia militar fazia rondas pelo Assentamento Esperança, quando deu ordem de parada a um ônibus para fins de fiscalização.

Passageiros passaram por abordagens da polícia militar, sendo que Oberlan estava entre estes e demonstrou nervosismo extremo. Ele repassou informações incorretas aos policiais, com o intuito de dificultar sua identificação.

Mesmo diante das contradições, os policiais conseguiram chegar a real identidade do indivíduo. Após a checagem no sistema policial, foi constatado que ele era foragido da Justiça do Estado de São Paulo pelo crime de feminicídio.

O ato foi praticado contra uma ex-namorada, em Ubatuba (SP), em abril deste ano.

O rapaz foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, em Anaurilândia, onde aguarda decisão judicial.

O crime - Oberdan Felipe é acusado de ter matado a facadas Vanira Ferreira Rodrigues, de 40 anos, a facadas na Praia do Lázaro, em Ubatuba (SP), na madrugada do dia 27 de abril deste ano.



O suspeito desferiu diversas vezes no pescoço e na barriga da vítima. A motivação do crime seria ciúme.

