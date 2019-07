Suspeito de matar amante comete suicídio em cela da Deam

O pintor Fábio Braga do Amaral, de 39 anos, suspeito de assassinar Érica Aguilar Pereira, de 38 anos, no dia 11 de junho em Campo Grande, foi encontrado morto nesta terça-feira (30) em uma das celas da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A Polícia Civil confirma a morte de Fábio, que teria se enforcado na cela onde estava preso. Ainda não foram divulgadas mais informações, mas sabe-se que a funerária e a perícia já se dirigiram ao local.

O homem foi preso na manhã de domingo (28) em Bodoquena (MS) por uma equipe do Grupo de Operações e Investigação (GOI). Ele estaria morando e trabalhando na cidade. O pintor foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Bodoquena, onde ficou até ontem (29), sendo transferido posteriormente para a capital.

Fábio mantinha um relacionamento extraconjugal com Érica, que teria sido morta por asfixia. Em depoimento na Deam, o suspeito disse que não tinha intenção de matar a mulher, que estaria descontrolada no dia do crime. Mais detalhes sobre o fato serão apresentados pela polícia civil em entrevista coletiva nesta quarta-feira (31), às 10h.

