Suspeito de mostrar partes íntimas para crianças é espancado no Tijuca

Homem, que não teve a identificação revelada, teria sido espancado na noite desta segunda-feira (1°) após ter mostrado seu órgão genital para crianças em uma praça no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

A população, que não gostou da atitude do suspeito, partiu para cima para tirar satisfação e algumas pessoas chegaram a agredir o indivíduo.

Informações que foram compartilhadas pela página Tijucando MS, apontam que a situação teria começado na praça e terminado na avenida Dinamarca.

A confusão só terminou, pois a GCM (Guarda Civil Metropolitana) havia sido acionada e passou a controlar os ânimos, detendo também o indivíduo.

O JD1 Notícias entrou em contato com a Guarda Civil Metropolitana para levantar mais detalhes sobre o caso. Em nota encaminhada para a reportagem, foi informado que não houve nenhuma denúncia contra o suspeito enquanto a GCM esteve presente prestando auxílio para o agredido. O indivíduo também não quis identificar os agressores e nem representar na delegacia.

Ele foi atendido por uma viatura do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, apresentando escoriações nos dois pés, no joelho esquerdo, nos dedos da mão esquerdo, sangramento no ouvido direito e estava consciente, segundo a GCM.

* Matéria atualizada às 9h31 para acréscimo de informações

