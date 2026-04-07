Suspeito de se passar por policial e cometer homicídio em Costa Rica é preso

Saiba Mais Polícia Jovem é morto a tiros por falso policial em Costa Rica

Homem, de 33 anos, suspeito de participação em um homicídio ocorrido em Costa Rica, foi preso nesta terça-feira (7) pela Polícia Militar. Crime resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida em uma tentativa de homicídio registrada na madrugada do último sábado (4).

De acordo com a corporação, o suspeito, conhecido como “Lampeão”, foi localizado na saída da cidade em direção a Alcinópolis. Durante a abordagem, ele não ofereceu resistência. Com o homem, os policiais encontraram a possível arma utilizada no crime: uma pistola calibre .380, acompanhada de um carregador e 12 munições, além de um aparelho celular, todos apreendidos no local.

Segundo as investigações, o suspeito teria ligação com organização criminosa, e o crime estaria relacionado a disputas com rivais. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Militar informou que as diligências continuam para localizar um segundo suspeito envolvido no caso e reforçou o compromisso com a segurança da população. A prisão é resultado de uma ação contínua da Polícia Militar, com apoio do setor de inteligência da 4ª Companhia Independente (4ª CIPM). Desde o registro do crime, equipes vinham realizando diligências ininterruptas, com suporte também da Polícia Militar de Goiás e unidades especializadas.

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