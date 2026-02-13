Suspeito de tentar abusar sexualmente de adolescente no Nova Lima é preso

O suspeito de tentar agarrar e abusar sexualmente de uma adolescente, na rua Lourenço da Veiga, no bairro Nova Lima, em Campo Grande, foi preso por militares da 11° CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), durante a noite de quinta-feira, dia 12.

Ele foi encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde a investigação será conduzida para saber se houve outras vítimas.

A adolescente foi atacada no final da tarde de quarta-feira, dia 11. Ela estava caminhando pela via pública, quando em determinado momento, o suspeito saiu de uma construção e a chamou.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que houve a tentativa de agarrar a vítima, além da tentativa de puxá-la, possivelmente para a construção.

O vídeo ainda mostra que o suspeito deixou o local de bicicleta.

