Suspeito é preso por abusar de menina de cincos anos

A Polícia prendeu em flagrante, o auxiliar de pedreiro Luiz Domingues, 49 anos acusado de abusar de uma menina de cinco anos, durante um culto evangélico na igreja Assembleia de Deus Missões, localizada no Bairro Chácara das Mansões, em Campo Grande.

De acordo com as informações prestadas à polícia pela mãe da criança, ela estava dentro da igreja quando percebeu por volta das 20h30 o sumiço da filha, momento em que ela foi procurar pela criança nos banheiros e não a encontrou.

A mãe disse que continuou pela busca e deu a volta pelo prédio da igreja, quando chegou na cozinha encontrou o suspeito encostado na parede com a calça abaixada abusando da vítima. A mulher gritou para que a menina saísse do local e indagou o que o homem estaria fazendo com sua filha, e o suspeito disse que havia ido urinar porque o banheiro estava ocupado.

A Polícia Militar foi acionada em seguida, o suspeito fugiu para casa de um cunhado no bairro Ouro Verde, mas foi encontrado e preso em flagrante. O homem negou o crime, dizendo que foi ao local apenas urinar e que a criança o seguiu, contradizendo o depoimento da vítima que disse ter sido pega pelo braço e levada até os fundos da igreja.

O autor foi autuado por estupro de vulnerável e passou audiência de custódia no Fórum nesta manhã desta terça-feira1(15) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juiz Alexandre Branco Pucci. Luiz. O acusado passou a noite na cela da Deam, deve ser levado para um presídio da cidade. A pena para esse crime varia de 8 a 15 anos de prisão.

