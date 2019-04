Suspeitos de assassinato são presos em "boca de fumo"

Saiba Mais Polícia Corpo é encontrado em estrada vicinal de Corumbá

Foram presos em Corumbá, nesta sexta-feira (12) quatro suspeitos do assassinato Wilson dos Santos Alves, de 33 anos. A vítima que foi morta a tiros, tinha uma corda amarrada no pescoço.

A polícia estava em diligências no "Beco da Treze" quando recebeu informações de que em uma casa onde funcionava uma "boca de fumo" estavam escondidos os suspeitos do assassinato de Wilson.

Os militares foram até a residência e no interior encontraram os suspeitos Rafael Henrique e Oilson da Silva, ambos de 20 anos, e Mateus dos Santos, 19 anos.

Wilson foi encontrado morto no dia 27 de março, em meio a um matagal com os pés amarrados, uma corda no pescoço e marcas de tiros na cabeça e nas costas.

