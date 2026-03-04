Suspeitos usam drone para trÃ¡fico e sÃ£o presos em flagrante em Campo Grande

Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas nesta semana em Mato Grosso do Sul, após denúncia anônima sobre movimentação suspeita em frente a uma residência. Entre os detidos estão duas mulheres, de 22 e 19 anos, e um homem de 33 anos.

O Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul se deslocou até o endereço informado, onde abordou o homem ao tentar se evadir para dentro da casa. Durante a revista pessoal, os policiais constataram que havia mandado de prisão em aberto contra ele.

No interior do imóvel, os policiais encontraram drogas, um drone, diversos celulares e acessórios, confirmando que a residência era ponto de distribuição de entorpecentes. A proprietária assumiu a posse da droga e relatou que fazia entregas para motoristas de aplicativo, utilizando o drone para lançar os materiais em um presídio de segurança máxima.

Ao todo, foram apreendidos 198 gramas de cocaína e 1,046 quilo de maconha. Segundo relatos da suspeita, celulares, acessórios e o modem de internet chegavam ao local por meio de motoristas de aplicativo e seriam utilizados no mesmo dia para abastecer o presídio.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e o material apreendido à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, onde as providências legais foram adotadas.

