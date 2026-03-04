Menu
Menu Busca quarta, 04 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­cia

Suspeitos usam drone para trÃ¡fico e sÃ£o presos em flagrante em Campo Grande

BatalhÃ£o de Choque encontrou cocaÃ­na, maconha e equipamentos usados para enviar materiais ao presÃ­dio

04 marÃ§o 2026 - 14h12Luiz Vinicius
Itens apreendidos na ação policialItens apreendidos na aÃ§Ã£o policial   (DivulgaÃ§Ã£o/BatalhÃ£o de Choque)

Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas nesta semana em Mato Grosso do Sul, após denúncia anônima sobre movimentação suspeita em frente a uma residência. Entre os detidos estão duas mulheres, de 22 e 19 anos, e um homem de 33 anos.

O Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul se deslocou até o endereço informado, onde abordou o homem ao tentar se evadir para dentro da casa. Durante a revista pessoal, os policiais constataram que havia mandado de prisão em aberto contra ele.

No interior do imóvel, os policiais encontraram drogas, um drone, diversos celulares e acessórios, confirmando que a residência era ponto de distribuição de entorpecentes. A proprietária assumiu a posse da droga e relatou que fazia entregas para motoristas de aplicativo, utilizando o drone para lançar os materiais em um presídio de segurança máxima.

Ao todo, foram apreendidos 198 gramas de cocaína e 1,046 quilo de maconha. Segundo relatos da suspeita, celulares, acessórios e o modem de internet chegavam ao local por meio de motoristas de aplicativo e seriam utilizados no mesmo dia para abastecer o presídio.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e o material apreendido à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, onde as providências legais foram adotadas.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

O acidente aconteceu no final da tarde de hoje
PolÃ­cia
Motociclista fica gravemente ferido apÃ³s colisÃ£o com caminhonete em Dourados
Caminhão, picape e drogas foram apreendidas
PolÃ­cia
Dupla Ã© presa por trÃ¡fico em propriedades rurais entre Campo Grande e Rochedo
Base da Polícia Militar de MS
PolÃ­cia
PolÃ­cia Militar intensifica combate Ã  violÃªncia domÃ©stica em Mato Grosso do Sul
Foto: Divulgação
PolÃ­cia
PolÃ­cia Federal participa de operaÃ§Ã£o integrada na fronteira de MS
Prisão foi feita pelo Ficco-MS
PolÃ­cia
Procurado por trÃ¡fico no CearÃ¡ Ã© preso em Campo Grande
Pastor e denúncia - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
Novo relato com prints expÃµe 'investidas' de pastor sobre menor em Campo Grande
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
PolÃ­cia
Professor em Campo Grande Ã© investigado por assÃ©dio a alunas: 'pode pagar de outro jeito'
Polícia Militar atendeu à ocorrência - Foto: Vinícius Santos
PolÃ­cia
Agente da PolÃ­cia CientÃ­fica Ã© encontrado morto em casa na regiÃ£o norte de Campo Grande
Bandido não resistiu e faleceu no hospital
PolÃ­cia
PM reage a assalto, mata criminoso paraguaio e comparsa foge em Ponta PorÃ£
Militar foi contido por populares e depois foi preso
PolÃ­cia
Militar dos Bombeiros ataca esposa com marteladas e a deixa em estado grave em MS

Mais Lidas

Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixarÃ¡ a lua vermelha nesta terÃ§a-feira
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
PolÃ­cia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente