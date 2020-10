Susto: passageiros saem ilesos de acidente entre carro e ônibus no centro

Na manhã desta segunda-feira (19), equipe de Bombeiros Militares de Corumbá foram atender um chamado na região central da cidade, onde aconteceu uma colisão envolvendo um ônibus de transporte coletivo.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Firmo de Matos com Avenida Joaquim Venceslau de Barros. Como se tratava de um veículo de grande porte e com possibilidade de múltiplas vítimas envolvidas, foi deslocado todo o trem de socorro.

Ao chegarem ao local, foi constatado que não haviam vítimas com a necessidade primeiros socorros, a condutora do veículo de passeio nada sofreu, no momento da batida, o carro não tinha passageiros.

O condutor e passageiros do ônibus também estavam aparentemente ilesos. Não foi possível apurar as causas do acidente e o o policiamento de trânsito ficou aos cuidados da perícia do local.

