Tentativa de furto pode ser motivo de envenenamento de pitbulls na capital

Edileuza Pereira da Silva, 35 anos, vive um momento de angustia temendo a perda da companhia de três de seus cachorros da raça pitbull, após ele terem sido envenenados com salsichas, na noite desta sexta-feira (8), dentro do canil onde viviam no bairro Jardim Morenão em Campo Grande.

Em seu relato a Polícia Civil, Edleuza diz acreditar que os animais foram envenenados por pessoas que pretendem furtar sua casa e então acharam uma forma de “se livrar” dos cachorros.

Ele disse que percebeu que havia algo estranho com os animais, após um dos cachorros ir até ela passando a pata na boca diversas vezes, ao olhar mais atentamente Edileuza percebeu que o animal estava espumando.

Com isso ela foi até o canil e viu que outros dois pitbulls também estavam espumando pela boca, ela também notou diversas salsichas jogadas pelo canil e vômitos dos animais.

No registro policial, a dona dos cachorros conta que chegou a leva-los a uma clínica veterinária, onde estão internados com diagnóstico prévio de envenenamento.

