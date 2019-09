Tio e sobrinho são executados a tiros de fuzil na fronteira

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Um homem identificado como Cipriano Ramon Jara Ramos, de 55 anos - preso em 2015 com mais de duas toneladas de maconha na região da cidade de Yby Yau -, e seu sobrinho, Catalino Ramon Garcia Jara, de 24 anos, foram executados a tiros de fuzil na tarde de terça-feira (4) próximo a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

Eles estavam a bordo de um veículo da marca GM-Agile, cor vermelho, placa YAP 898 Paraguai, na região da colônia Guavira, a cerca de 55 quilômetros de Pedro Juan Caballero, quando foram alcançados por pistoleiros, que realizaram vários disparos de fuzil contra os ocupantes do veículo, que faleceram antes mesmo de receber auxílio médico.

Segundo os agentes da Divisão de Homicídios, as vítimas transitavam com destino a cidade de Yby Yau, quando, nas proximidades do Parque Nacional Cerro Corá, foram alcançados e perseguidos pelos pistoleiros, que realizaram mais de 60 disparos de fuzil do calibre 7.62 contra as vítimas. Após os procedimentos de rigor, agentes da Polícia Técnica, apoiados pela promotora de justiça Sandra Dias e pelo médico legista César Gonzalez, encaminharam os corpos ao IML da cidade de Pedro Juan Caballero.

