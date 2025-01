Trabalhador rural fica ferido ao cair junto com silo de 12 metros em Sidrolândia

Um trabalhador rural, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrido depois de sofrer um acidente de trabalho durante a madrugada de segunda-feira (20), em Sidrolândia.

Conforme as informações do site Sidrolândia News, o homem estava realizando suas atividades em silo quando acabou perdendo o equilíbrio e caindo junto com a estrutura, que tem aproximadamente 12 metros de altura.

Por conta da queda, o silo ficou sobre sua perna, o impedindo de sair do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o homem que não tinha sinais de fraturas aparentes, apesar de ter escoriações pelo corpo e uma possível luxação no ombro direito.

Ele foi levado para o hospital de Sidrolândia, onde recebeu os cuidados médicos mais detalhados.

Por conta da queda da estrutura do silo, a ração que estava dentro ficou espalhada pelo chão, junto com os escombros.

