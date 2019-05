Traficante capota caminhonete com quase duas toneladas de maconha e foge

A Polícia Militar apreendeu, em Laguna Carapã, uma caminhonete S-10 com 1,8 tonelada de maconha na manhã deste sábado (18).



O veículo foi abandonado depois de capotar em um milharal às margens de estrada vicinal na região conhecida como Paço Caô, rota usada pelo crime organizado para evitar as barreiras policiais da BR-463.



Conforme informações do MidiaMax, a PM foi informada sobre o acidente e, chegando ao local, se deparou com a caminhonete que, antes de capotar e cair no milharal, chegou a bater em uma árvore.



A suspeita é de que o motorista não tenha se ferido com gravidade, e que tenha perdido o controle em uma curva por causa do excesso de peso no veículo.



A droga ficou espalha pelo milharal. Os policiais fizeram o recolhimento e encaminharam à unidade da PM em Laguna Carapã.



Ao todo foram contabilizados 1.838 tabletes, aproximadamente 1.810 kg. A maconha e a caminhonete foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

