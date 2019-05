Homem é flagrado ao tentar se livrar de mochila com maconha

Edevaldo Fernandes Nogueira, 36 anos, foi preso com 41 papelotes de maconha após fiscalização de rotina de policiais militares no posto de embarque da viação Cruzeiro do Sul, em Campo Grande.



Segundo informações do boletim de ocorrência, o passageiro chutou a mochila dele para baixo do banco e fingiu que estava falando ao celular quando os militares entraram no ônibus de viagem.



A atitude dele gerou suspeita e a polícia encontrou dentro da mochila o entorpecente embalado em papel filme. Edevaldo negou ser o dono da droga e tentou ligar para o seu advogado.



A polícia foi até a casa dele, mas não encontrou nada no local. Ele foi preso e o caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

