Adolescente é apreendido com 390 quilos de maconha

Um adolescente de 16 anos foi preso, na tarde de sexta-feira (10), conduzindo um veículo carregado de maconha, em Amambaí.



A apreensão foi realizada por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que faziam abordagem no bloqueio policial na região.



O adolescente conduzia um veículo Fiat Palio, carregado com 474 volumes prensados de maconha, ao todo 390 quilos. Ele disse que entregaria o veículo no estado de Goiás.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Amambaí, para investigação. O Conselho Tutelar também foi acionado.

