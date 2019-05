Adolescente é preso com 24 kg de maconha no aeroporto

Um adolescente de 16 anos foi preso por tráfico de drogas, na madrugada desta quinta-feira (9), no aeroporto internacional de Campo Grande. O jovem foi flagrado pela Polícia Federal tentando embarcar com a droga dividida em duas malas.



Conforme apurado, o adolescente aguardava na sala de embarque, quando foi abordado pelos agentes da Polícia Federal. O garoto estava com bagagens grandes e sozinho, o que levantou suspeitas nos policiais.



Durante a revista foram encontrados 24 quilos e mais 294 gramas de maconha, que estava dividida entre as bagagens. Em depoimento, o adolescente afirmou ter sido contratado por um traficante chamado "Tiago".



A droga seria entregue na cidade de Marabá, no interior do estado do Pará e o jovem receberia R$ 800 pelo transporte. O rapaz foi detido e encaminhado a Unidade Educacional de Internação (UNEI).



O caso foi encaminhado e será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij), onde será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também