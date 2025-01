Trator atropela e mata trabalhador em fazenda de Coxim

Cícero Santana de Araújo, de 54 anos, morreu após o trator que pilotava ter passado por cima de seu corpo nesta sexta-feira (10), em uma fazenda de Coxim - a 242 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, Cícero trabalhava na fazenda Nossa Senhora Aparecida, a 80 km da cidade, e ele sempre reclamava do perigo de trabalhar com o veículo na propriedade, pois é um terreno íngreme.

Os familiares da vítima estão tentando entrar em contato com o dono da fazenda para mais esclarecimentos sobre a morte. E também, a polícia procura pelo colega de trabalho de Cícero.

Até o momento, o caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também