Três dias após desaparecer, adolescente é encontrado enterrado perto de casa

Iury Júnior Pereira Silva, 14 anos, foi encontrado morto no último sábado (26), no quintal de uma casa após ficar desaparecido por três dias em São Vicente, no litoral de São Paulo.

O corpo de Iury foi enterrado no quintal de um residência localizada no mesmo bairro. A Polícia Civil tenta identificar o autor do crime. Nos últimos dias, familiares haviam iniciado uma campanha nas redes sociais para tentar encontrar o paradeiro do garoto.

A mãe de Iury registrou boletim de ocorrência de desaparecimento e alegou que o adolescente sumiu na noite da última quarta-feira (23), após sair para andar de bicicleta. O boletim foi registrado na manhã de sábado. No registro, a mãe diz que o filho não tinha envolvimento com drogas, não fazia uso de remédio controlado e não costumava passar a noite fora de casa.

Ainda de acordo com o boletim, a mãe mencionou que dias antes ele havia caído de um cavalo e estava com um ferimento na perna direita. Ela relatou à Polícia Civil que procurou o filho na casa de familiares e amigos, sem obter retorno. Nas redes sociais, ela colocou fotos dele pedindo ajuda para encontrá-lo.

A polícia investiga o caso.

