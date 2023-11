Três pessoas são presas e veículo é apreendido com drogas destinadas à Capital

Equipes da Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) com apoio da Polícia Rodoviária Federal interceptaram um veículo na BR-262 que carregava 63kg de pasta base cocaína de Corumbá para Campo Grande.

A droga estava sendo transportada por "mateiros”, pessoas contratadas pelos chefes das organizações para trazer drogas em alforjes. Geralmente um motorista deixa os mateiros, cada um com seu alforje, antes dos pontos de fiscalização para que sigam caminhando por dentro de matas e pastos até que sejam recolhidos em pontos pré-definidos, localizados após as barreiras de fiscalização.

Nesta madrugada, com auxílio da PRF, os policias passaram a monitorar um veículo suspeito e constataram que ele havia saído do município de Corumbá e estava passando a cidade de Miranda, sentido Campo Grande. Como os policias já estavam na região de Anastácio, em ação conjunta com a PRF, deslocaram pela rodovia BR 262 na direção do suspeito para interceptá-lo;

Ao encontrarem o veículo, foi dada voz de parada, porém não foi respeitado, dando início a uma perseguição. O carro estava com três ocupantes, sendo o motorista de 32 ano) e mais dois passageiros (ambos de 24 anos de idade).

No automóvel foram encontrados dois alforjes contendo, cada, 61 tabletes de pasta base de cocaína (63 kg). eles foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os autores permanecem custodiado à disposição da Justiça.

A Denar ressalta que denúncias podem ser feitas pelos números: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também