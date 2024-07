Treta na Valley termina com tiros na Afonso Pena e três presos pela PM

Três pessoas, sendo uma mulher, de 35 anos, e dois homens, de 38 e 39 anos, foram presos em flagrante durante a madrugada desta segunda-feira (29), após se envolverem em uma suposta briga na casa noturna Valley, na Avenida Afonso Pena. Eles também teriam disparado diversos tiros pelo local.

A Polícia Militar esteve presente no estabelecimento e conversou com o gerente da boate, onde ele explicou que uma mulher loira, após uma confusão, saiu do local e passou a atirar de um veículo, um Audi A3, conforme o boletim de ocorrência.

Após algumas diligências na região, o veículo não foi localizado. Porém, pouco tempo depois, a polícia foi avisada sobre o veículo estar no entroncamento das avenidas Costa e Silva, Eduardo Elias Zahran e Salgado Filho.

Foi feito um acompanhamento tático e posteriormente a abordagem, onde no veículo estava a mulher e dois homens. Durante as buscas, foi encontrada uma pistola 9 milímetros e um estojo deflagrado, além de um carregador com 4 munições intactas.

Um dos homens afirmou que a arma seria sua, mas não possui o porte. A mulher explicou que conduzia o veículo, mas que a confusão na casa noturna se iniciou após uma discussão com outro cliente, que teria supostamente apontado uma arma para ela.

Ela ainda recusou fazer teste do bafômetro, pois alegou que havia ingerido bebida alcoólica na boate.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, dirigir embriagado e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

