Trio acusado de tráfico de drogas e corrupção de menores é preso em MS

Três mulheres foram presas no sábado (1°), em Corguinho acusadas por tráfico de drogas e corrupção de menores. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca de Rio Negro.

De acordo com a Polícia Civil, foram aprendidos na residência das autoras dinheiro proveniente do tráfico de drogas, balança de precisão e vários papelotes preparados para o comércio do entorpecente na cidade. No local também estava um menor de idade que foi autuado como usuário de drogas.

A investigação ocorreu faz uma semana através de equipes da Delegacia Polícia Civil de Corguinho que identificou o endereço da traficante que já tinha sido presa anteriormente em novembro de 2022, pelo mesmo crime de tráfico de droga. As três autuadas em flagrante permanecem presas à disposição da Justiça.

A operação contra o tráfico teve apoio da Polícia Militar e agora a investigação irá atrás dos fornecedores do entorpecente que já foram identificados, e também perícia nos cinco celulares apreendidos.

Deixe seu Comentário

Leia Também