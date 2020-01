Trio é abordado com carros suspeitos em Operação Hórus

Equipes do Batalhão de Choque realizavam fiscalização na BR-262, durante Operação Hórus, quando abordaram um veículo VW T-Cross, direção a Corumbá. O motorista, de 45 anos, demonstrou muito nervosismo, quando questionado.

Inicialmente, falou coisas desconexas, que havia pegado o carro com uma mulher em Campo Grande e que não sabia informar o nome, que um homem havia abastecido o carro para ele, e que estava deslocando até a cidade de Corumbá para dar um ‘’oi ‘’ para sua tia e que retornaria imediatamente para Campo Grande.

Disse também que nunca teve passagem pela polícia e, ao ser checado no sistema, foi verificado que o mesmo já havia sido preso. A equipe policial entrou em contato com um membro da empresa de aluguel de carros, o qual informou que o veiculo fora alugado por uma mulher e que deveria ter sido entregue no dia 20 de janeiro.

Mais tarde, um veículo Chevrolet Onix se aproximou em direção a Campo Grande e, ao se aproximar da equipe local, o motorista e o carona demonstraram certo nervosismo. Ao serem questionados, informaram que estavam voltando de Corumbá, pois estavam aguardando o condutor do primeiro veículo que não tinha chegado para venderem.

O condutor do Onix informou que sua namorada, a mesma mulher que havia alugado o VW T-Cross, disse que estava precisando de dinheiro, que então decidiram vender o carro alugado na Bolívia.

O motorista do Onix chamou seu amigo para ajudá-lo a vender o carro, pois ele tinha o contrato com o comprador no país vizinho. O mesmo iria vender pelo valor de 4 mil dólares. Diante dos fatos os 3 indivíduos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

