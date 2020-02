Trio é preso em flagrante com armas e munições no bairro Coophavila

Saiba Mais Polícia Operação Hórus: PRF e Choque impedem chegada de droga à Miranda

Três homens foram presos na madrugada desta quarta-feira (12), por porte ilegal de arma de fogo, durante abordagem da Polícia Militar no bairro Coophavila.

De acordo com a ocorrência, os três autores empurravam um carro pelo bairro, na madrugada, o que levantou suspeitas dos policiais que patrulhavam a área e motivou a abordagem do trio.

A princípio a suspeita era de que o veículo pudesse ser produto de furto ou roubo, mas foi constatado que ele pertencia a um dos rapazes que o empurravam, identificado apenas como Humberto.

Porém no interior do veículo, a polícia encontrou embaixo dos bancos, uma pistola ponto 40, com dois carregadores de munição. E jogada em frente à um muro próximo aos autores, foi encontrada uma espingarda carregada

O trio alegou que iriam levar as armas para vender por R$ 8 mil para uma pessoa de nome Leonardo no bairro Caiobá, mas no percurso o carro apresentou defeito e estavam esperando uma carona para terminar a negociação, disseram ainda que ao perceber a presença policial resolveram esconder as armas para não serem abordados.

Mesmos com as desculpas, os suspeitos foram presos em flagrante por porte ilegal de arma e associação criminosa e encaminhados para a delegacia.

