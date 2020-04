Trio é preso escondendo 72 kg de maconha dentro de casa

Dois homens, 18 e 22 anos, e uma mulher, 20 anos, foram presos nesta quarta-feira (01), na MS MS 379, entre os municípios de Laguna Caarapã e Dourados, cidade onde escondiam 72 kg de maconha.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos foram abordados durante uma patrulha realizada por uma equipe da Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira – DEFRON.

Eles se contradisseram ao explicarem o porquê estavam no local, após checagem no sistema foi descoberto que um dos homens estava em regime de monitoramento eletrônico, mas havia rompido a tornozeleira.

Com outra pessoa foi encontrada uma chave de outro veículo, os bandidos informaram que o veículo estaria em uma casa no município de Dourados. Os policiais foram até o local e encontraram o carro com diversos tabletes de maconha, somando um total de 72 kg da droga.

O dono do veículo e o casal proprietário do imóvel foram encaminhado até a sede da DEFRON e foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, depois eles foram levados para a 1ºDP de Dourados.

