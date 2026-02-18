Turistas ficam presos no Morro do Paxixi após temporal em Aquidauana

Um grupo de turistas ficou preso na região do Morro do Paxixi, em Aquidauana, após uma tempestade atingir a área no fim da tarde de terça-feira (17).

O incidente ocorreu no distrito de Camisão, quando a queda de uma árvore bloqueou a estrada de acesso à Cachoeira do Morcego, impedindo o retorno dos visitantes.

Segundo informações repassadas pelos próprios turistas, para o site O Pantaneiro, o bloqueio aconteceu durante o temporal, no momento em que o grupo tentava deixar o ponto turístico. Sem conseguir seguir viagem, eles acionaram a prefeitura em busca de ajuda.

Uma equipe de manutenção foi enviada ao local, mas precisou aguardar o fim da chuva para iniciar a remoção da árvore com segurança. Após a melhora das condições climáticas, os trabalhos puderam ser realizados para liberar a via.

Apesar do susto e do transtorno causado pelo bloqueio, não houve registro de feridos.

