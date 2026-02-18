Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Polícia

Turistas ficam presos no Morro do Paxixi após temporal em Aquidauana

Uma árvore caiu e bloqueou a via, sendo liberada momentos depois pelas equipes da prefeitura

18 fevereiro 2026 - 18h22Brenda Assis

Um grupo de turistas ficou preso na região do Morro do Paxixi, em Aquidauana, após uma tempestade atingir a área no fim da tarde de terça-feira (17).

O incidente ocorreu no distrito de Camisão, quando a queda de uma árvore bloqueou a estrada de acesso à Cachoeira do Morcego, impedindo o retorno dos visitantes.

Segundo informações repassadas pelos próprios turistas, para o site O Pantaneiro, o bloqueio aconteceu durante o temporal, no momento em que o grupo tentava deixar o ponto turístico. Sem conseguir seguir viagem, eles acionaram a prefeitura em busca de ajuda.

Uma equipe de manutenção foi enviada ao local, mas precisou aguardar o fim da chuva para iniciar a remoção da árvore com segurança. Após a melhora das condições climáticas, os trabalhos puderam ser realizados para liberar a via.

Apesar do susto e do transtorno causado pelo bloqueio, não houve registro de feridos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Motociclista fica gravemente ferido durante acidente em Anastácio
Homem invade casa, coloca fogo e xinga policiais militares em Ivinhema
Polícia
Homem invade casa, coloca fogo e xinga policiais militares em Ivinhema
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Jovem alega ter sido agredido por policiais após ser encontrado ferido no São Conrado
Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é agredido enquanto andava em beco do Tiradentes
Avenida Afonso Pena
Polícia
Homem invade prédio e furta celular na Afonso Pena
Imagem ilustrativa | Frascos de tirzepatida
Polícia
Motorista é preso com frascos de tirzepatida contrabandeados em Ponta Porã
Vítima ficou com um ferimento na cabeça
Polícia
Morador de rua é agredido com pauladas na cabeça na Gury Marques
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Ladrões tentam disfarçar, mas são presos por invadir e furtar casa no São Conrado
Ministros do STF - Foto: Rosinei Coutinho
Polícia
Acessos ilegais a dados de ministros tinham objetivo de criar suspeitas artificiais, diz STF
Foto: Divulgação
Polícia
Perseguição termina com prisão de traficantes no Parque do Lageado

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026