Um morre e quatro ficam feridos a tiros de fuzil na fronteira

Priscilla Porangaba, com informações do Ponta Porã Informa

Quatro pessoas ficaram feridas e Maldonado Duarte, de 46 anos, morreu a tira de fuzil na noite dessa terça-feira (28) em Capitan Bado, na fronteira com Coronel Sapucaia.

Segundo informações do Ponta Porã Informa, algumas pessoas estavam em um encontro entre a seleção de futebol de Capitan Bado e a de Amambay, em uma residência quando teria chegado os pistoleiros com fuzil do calibre 5.56 e 7.62.

Os pistoleiros teriam disparado contra Maldonado, que morreu ainda no local. Os disparos ainda alcançaram outras quatro pessoas que se encontravam na casa. Eles foram socorridos e encaminhados ao posto de saúde da região.

Ainda de acordo com o site os feridos não correm risco de morte e foram encaminhados ao Hospital Regional da cidade de Coronel Sapucaia.

Investigadores da Divisão de Homicídios e da Divisão de Investigações Criminais de Casos Puníveis com apoio dos peritos da Polícia Técnica realizaram os trabalhos de praxe na área e realizaram buscas pelos autores que após o atentado fugiram da região tomando rumo ignorado.

